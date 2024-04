Autofahrer rast vor FBI-Büro in Sicherheitssperre

Der Mann befinde sich nun in Gewahrsam der Polizei von DeKalb County, so ein Beamter der Bundespolizei. Der Verdächtige stehe nicht in Verbindung mit der Einrichtung und habe versucht, einem Angestellten durch das Eingangstor zu folgen, sagte FBI-Sonderagent Peter Ellis am Montagnachmittag vor Reportern am Tatort. „Er hat versucht, durch das Tor zu kommen, aber unsere Sicherheitsvorkehrungen haben ihn daran gehindert.“