Arbeitslosigkeit in Tirol um 9 Prozent gestiegen

Von den aktuell 14.147 arbeitslos vorgemerkten Personen waren 21,5 Prozent zuletzt in der Beherbergung und Gastronomie beschäftigt. 14,5 Prozent haben im Handel, 12,6 Prozent in der Baubranche und 10,5 Prozent in der Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen, und dabei hauptsächlich in der Arbeitskräfteüberlassung und in der Gebäudereinigung, gearbeitet.