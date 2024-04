„Man darf den Grant nicht zu ernst nehmen“

Der Wiener Alltagspoet

Die Wiener leben in der lebenswertesten Stadt der Welt. Und das ist keine neue oder einmalige Auszeichnung – im vergangenen Jahr wurde der österreichischen Hauptstadt zum 11. Mal in Folge (!) in einer Mercer-Studie dieser Titel verliehen – und die Konkurrenz ist groß, immerhin werden 241 Großstädte verglichen. Gleichzeitig wird sie aber auch als unfreundlichste Stadt gehandelt. Wie kann das sein?