Das Duell um den Thron zieht alle in seinen Bann

Erst 13 Gegentore mussten die Salzburger in den bisherigen 23 Ligapartien hinnehmen – besser war man noch nie. Das Bollwerk Pavlovic/Solet befindet sich in guter Form, zudem ist auch Torhüter Schlager ein sicherer Rückhalt. Bitter: Beim Duell in Graz fällt Dauerbrenner Dedic verletzungsbedingt aus, auch Pendant Terzic, der links normalerweise gesetzt ist, ist fraglich.