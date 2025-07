Quartier „V33“ in Salzburg fertiggestellt

„Gratulation an alle Anleger:innen, die bei diesem IFA Prime Investment von der Kombination verschiedener Assetklassen innerhalb eines Investments profitieren. Ein optimaler Mietermix, ein exzellenten Hotelpartner und der Top-Standort bringen nachhaltigen Mehrwert. Geplant ist ein Verkauf in rund zehn Jahren, bei dem alle V33-Investor:innen an der möglichen Wertsteigerung partizipieren können“, sagt Gunther Hingsammer, IFA AG. „Und bis dahin genießen sie die attraktive Rendite eines vollvermieteten Quartiers und das Rundum-Paket der IFA AG mit umfassendem Asset Management und Investorenbetreuung.“