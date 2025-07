Motorradfahrer rutschte auf Ölspur aus

Der 33-jährige Mann war von Radstadt kommend in Richtung Obertauern unterwegs, als er auf Höhe der Unfallstelle auf eine Ölspur geriet. Diese war laut Polizei durch einen technischen Defekt an einem Pkw entstanden, der von einem 67-jährigen Einheimischen gelenkt wurde. Der Motorradfahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, rutschte aus und prallte gegen ein am Straßenrand geparktes Auto.