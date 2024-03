Kalvin Phillips zeigt eigenen Fans Mittelfinger

Phillips, der zu Jahresbeginn von Manchester City an West Ham verliehen worden war, erwischte im Spiel gegen Newcastle einen gebrauchten Tag. In der 69. Minute war der Engländer für Michail Antonio eingewechselt worden, rund zehn Minuten später verursachte er einen Elfmeter für die Hausherren, den Alexander Isak zum 2:3 verwandeln konnte. Zwei weitere Gegentore sollten folgen, am Ende mussten sich die Londoner mit 3:4 geschlagen geben.