Mit Musik im Marschschritt: Die Neuen der MilMu

18 Männer sowie drei Frauen spielen heuer vor, wie der Osttiroler Mathias Lukasser, der bei der Kapelle in Ainet Trompete spielt und die Musikschule besucht: „Ich will meinen Grundwehrdienst musikalisch leisten und dann eventuell Musik studieren.“ Musikmeister Josef Schmidl bewertet Technik, Rhythmik, Vortrag, Gehör... Der Klagenfurter Trompeter Herbert Taschek, der schon in Wien an der Musikuni studiert, spielt sich in einem der kleineren Probenräume ein, während Stefan Schusser das Können des Zweinitzer Schlagwerkers Lukas Hausharter abklopft. Kilian Sepperer aus dem Mölltal will Johannes Glawischnig am Horn überzeugen.