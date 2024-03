Frühes Zündeln ging schief: Brandwunden im Gesicht

Die beiden Täter hatten wohl das Fastengebot am Karfreitag nicht allzu ernst genommen und wollten frühzeitig ein Osterfeuer bewundern. So versuchten sie ihr Glück bei einem Osterhaufen in der Gemeinde Glanegg – Maria Feicht. Als die alarmierte Freiwillige Feuerwehr am Tatort ankam, ergab sich ein eher erbärmliches Bild.