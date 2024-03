Papst schont Gesundheit und bleibt Kreuzweg fern

Fußwaschung an zwölf Gefängnisinsassinnen vollzogen

Noch am Donnerstag feierte der Pontifex einen Gottesdienst im Petersdom. Im Anschluss vollzog er die Fußwaschung an zwölf Häftlingen in Rom. Die Osterfeierlichkeiten gipfeln in der Osternacht und dem Ostergottesdienst Sonntagfrüh. Höhepunkt der Osterliturgie ist der Segen „Urbi et Orbi“ (der Stadt und dem Erdkreis), den Franziskus von der Loggia des Petersdoms aus spenden wird.