„Diesen Fan-Rekord hätte die Mannschaft verdient!“

Mit einer tollen Heimspiel-Performance haben Kapitän Jürgen Heil und die Blauen, die in der Liga seit acht Partien (seit dem 0:3 gegen Klagenfurt am 27. August) unbesiegt sind, im Schnitt 3007 Zuschauer in die Profertil-Arena gelockt – auch für den Rest der Saison ist Trainer Markus Schopp zuversichtlich, denn schon das Duell mit Rapid und Heimkehrer Christoph Lang hat „Gänsehaut-Faktor“: „Diese Zuschauerzahlen bestätigen, dass unsere Arbeit wahrgenommen wird, und ich hoffe, dass wir diesen Fan-Rekord brechen können, das hätte sich die Mannschaft verdient. Es ist kein Glück, dass wir stehen, wo wir stehen. Und unser Ziel ist es, die restlichen fünf Heimspiele zu gewinnen.“