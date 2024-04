Die Festigung der Macht – pardon, der Demokratie

37 Prozent Stimmenanteil, 55 Prozent Regierungsmitglieder

Die Wahl zwischen Festigung der Demokratie und jener der eigenen Macht fiel der ÖVP also nicht schwer – sie spielt in dieser Disziplin in der Champions League. So hat man sich etwa nach der Wahl 2021 mit 37,6 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit in der Landesregierung gesichert, indem man den Landeshauptmann – verfassungskonform – nicht auf die eigene Parteiliste miteinrechnete und sich so fünf der neun Regierungssitze schnappte.