120 km/h: Osterhase bringt Tirol orkanartige Böen

In den typischen Föhntälern würden die Spitzen bei rund 100 km/h liegen, hieß es in einer Aussendung des Landes am Freitag. Noch stürmischer wird es auf den Bergen: Hier wurden orkanartigen Böen von mehr als 120 km/h prognostiziert. Windmäßig unbesorgter können die Osttiroler Ostern verbringen: Für diesen Landesteil galt die Sturmwarnung nicht.