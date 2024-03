Hüft-OP! Rückschlag für Lavanttaler ÖSV-Athleten

Schon einmal an der Hüfte operiert

Für den Zollsportler ist das leider keine neue Situation. Bereits 2022 musste Hacker an der Hüfte operiert werden. Die Ausfallzeit hatte damals rund fünfeinhalb Monate betragen. Wie lange es diesmal dauern wird, ist noch nicht abzusehen. „Aber sicher wieder länger. Genaueres weiß ich selber auch noch nicht“, erzählt Hacker. Der Start in die nächste Saison könnte also wackeln.