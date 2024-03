Überfall mit einem Messer wegen einer Gucci-Kappe

Zu einem räuberischen Diebstahl kam es am Donnerstagvormittag am Linzer Hauptbahnhof. Dabei wurde dem 15-jährigen Opfer aus Traun von einem zunächst Unbekannten eine Gucci-Kappe vom Kopf gerissen. Als dieses seine Kopfbedeckung zurückforderte, bedrohte ihn der Dieb unter Vorhalt eines Klappmessers und verließ die Örtlichkeit in Richtung eines Restaurants am Bahnhofsgelände. Dort traf der 15-jährige Bursch abermals auf den Unbekannten und forderte seine Kappe zurück.