Aufstieg – Leader Fehring hätte nichts dagegen!

Nach 18 Runden steht der UFC Fehring an der Tabellenspitze der sterischen Landesliga. Die Elf von Trainer Rainer Pein überzeugt seit Jahren durch ihre Geschlossenheit. Jetzt könnte sogar mit dem Aufstieg in die Regionalliga Mitte der große Wurf gelingen. Aber will man überhaupt aufsteigen? Wir fragten bei Coach Pein nach. Den fan.at-Fußballtalk gibt es im Video.