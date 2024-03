Lucas Braathen nach Neymar-Botschaft sprachlos

Vor drei Wochen gab Lucas Braathen seine Rückkehr in den alpinen Skirennsport bekannt. Der 23-jährige Norweger, der im Oktober vergangenen Jahres in Sölden überraschend seinen Rücktritt erklärt hatte, wird künftig für Brasilien, das Heimatland seiner Mutter, an den Start gehen. Kicker-Star Neymar gratulierte ihm zu dieser Entscheidung ...