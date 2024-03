Darum kennt Oberleitner einen Superstar der Bayern

Die Wochen der Wahrheit beginnen am Freitag! „Das sind jetzt vier Spiele, in denen es noch einmal um alles geht. Danach sehen wir, wo wir stehen“, sagt Yannick Oberleitner. Der Verteidiger muss mit seinem GAK Freitag Abend (20.30) zum Topspiel nach Ried. Danach warten Leoben daheim, Liefering auswärts und St. Pölten daheim. „Mit einem Vorsprung in solche Partien zu gehen, ist immer schön.“ Zwölf Punkte sind es aktuell.