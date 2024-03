AK Steiermark warnt vor Teppichreinigungs-Wucher

Ausbesserungsarbeiten an vermeintlich teuren Stücken

Die Vorgehensweise ist laut den Konsumentenschützern stets dieselbe: Er überzeugt Konsumenten davon, dass es sich bei ihren in der Regel wertlosen Teppichen um hochwertige Erzeugnisse handelt, und bietet ihnen dann eine Reinigung an. Nehmen die Kunden das Angebot an, wird ihnen später nicht nur die Reinigung in Rechnung gestellt, sondern auch massiv überteuerte Ausbesserungsarbeiten am „wertvollen“ Teppich.