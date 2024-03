Schwiegersohn vereitelte Geldübergabe an Betrüger

In der Steiermark sind wieder vermehrt Betrüger am Werk, die sich als Polizisten ausgeben und ihren gutgläubigen Opfern Geld abknöpfen. Am Mittwoch übergab eine 86-jährige Obersteirerin den „falschen Polizisten“ einen hohen Bargeldbetrag. In einem zweiten Fall kam der Schwiegersohn des Opfers noch rechtzeitig dazwischen.