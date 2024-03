„Das Triple ist jetzt unser letztes großes Ziel“

Finale erst in drei Wochen

Weil zwei Spielerinnen von Linz-Steg EM-Qualifikation spielen, beginnt das Best-of-5-Finale erst am 17. April in Innsbruck. An Heimspiele gegen Linz haben „Marty“ und Co. gute Erinnerungen. „Wir haben nur den Golden-Set im Europacup verloren. Wir sind zuhause eine Macht, mit unseren Fans im Rücken macht es so großen Spaß“, freut sich die Außenangreiferin: „Das Triple ist jetzt das große Ziel!“ Zuvor genießen sie aber die drei Wochen Pause, wollen sich gut regenerieren: „Die Saison ist schon lang.“