Ex-Weltmeister zu Sainz: „Er kämpft ums Überleben“

In so einer Situation gebe es nicht viele Optionen, so der Weltmeister von 1996: „Wenn Leute am Boden liegen, stehen sie entweder wieder auf oder sie bleiben liegen und verkriechen sich, und das tut er nicht. Er ist nicht diese Art von Mensch.“ Die Reaktion, die der Spanier bisher gezeigt habe, nötige Hill großen Respekt ab.