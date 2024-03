Russell zerlegt seinen Mercedes brutal

Abtrieb verloren

Was war passiert? Der Brite verlor auf der Jagd nach Fernando Alonso Abtrieb, musste stark bremsen, übersteuerte und rutschte in die Leitplanken. Das Kiesbett nahm immerhin Geschwindigkeit raus, der Unfall mutete trotzdem heftig an. Russell wurde zur Untersuchung trotz allem ins Spital gebracht.