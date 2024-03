Schleedorfs Ortschefin zweitjüngste in Österreich

Von ihm erfuhr die Schleedorferin gleich am Montag und Dienstag im Gemeindeamt Wichtiges zur Amtübergabe. Eines will die 28-Jährige schon einmal anders machen. „Mir war klar, ich will Vollzeitbürgermeisterin sein. Mein Vorgänger hatte eine Firma nebenbei. Bei meinen Hausbesuchen hörte ich, die Leute wollen immer einen Ansprechpartner im Amt haben, das will ich erfüllen“, nimmt sich die ÖVP-Frau vor. Ihr letzter Arbeitstag als pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin in einer Seekirchener Apotheke ist daher schon am Mittwoch.