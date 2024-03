Porsche Holding Salzburg 2023 mit Umsatzrekord

Die Porsche Holding machte 3,6 Milliarden Euro mehr Umsatz als im Vorjahr (2022). Das liegt vor allem an einem Plus an verkauften Neuwägen (plus 13,9 Prozent) und Gebrauchtwägen (plus 12 Prozent). Weltweit wurden im Jahr 2023 auch mehr Mitarbeiter eingestellt, die Mitarbeiterzahl stieg um drei Prozent. Derzeit sind 35.900 Personen für den Autohändler in 29 Ländern tätig. Insgesamt wurden 527 Standorte betrieben und der Fokus auf Premium- und Luxusmarken fortgesetzt.