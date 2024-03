Kann Brücken-Tragödie auch bei uns passieren?

„Krone“: Kann so eine Katastrophe wie in Baltimore auch bei uns passieren?

Alexander Walcher: Unsere Brücken sind so gebaut, dass sie einem Aufprall von Schiffen standhalten. Alle Pfeiler sind aber mit Radarspiegeln versehen, sodass es gar nicht zu einem Unfall kommen sollte. Was immer wieder passiert, ist, dass wegstehende Teile von Schiffen die Bausubstanz beschädigen. Sobald so etwas passiert, prüfen Experten die Brücke. Solche massiven Schiffe wie in den USA gibt es auf der Donau aber gar nicht.