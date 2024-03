Unglück in Baltimore: Erste Hinweise auf Ursache

Strom fiel zweimal aus

In sozialen Medien kursieren Aufnahmen, auf dem zu sehen ist, wie auf dem gesamten Schiff kurz vor der Kollision zweimal der Strom ausgeht. Daraufhin rammt der Frachter einen Brückenpfeiler, der einstürzt, worauf die gesamte Stahlkonstruktion in einer Wellenbewegung verzieht und abschnittsweise in den Patapsco stürzt.