Erste Pflege-Maturanten jubeln über Abschluss

Fünf Schuljahre sind vorbei, die Maturazeugnisse in der Tasche: 14 Absolventen am Multiaugustinum in St. Margarethen sind österreichweit die ersten Pflegematuranten. Erstmals war es möglich, schon mit 14 Jahren nicht immer einfache Erfahrungen bei der Arbeit am Menschen zu machen. Zu früh? „Das glaube ich nicht“, meint Marina König aus Tamsweg, selbst stolze Absolventin. „Man wird sehr gut an alles herangeführt und übernimmt schrittweise Verantwortung.“