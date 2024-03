Litauer plünderten Hunderte Bankschließfächer

Der erste Beschuldigte (43) wurde bereits am 12. November von Kriminalbeamten festgenommen, als er auf dem Weg nach Tschechien war. Als sie sein Fahrzeug durchsuchten, fanden die Beamten in einem Hohlraum 64.500 Euro sowie Goldmünzen und Schmuck. Seine Komplizen (45 und 52 Jahre alt) konnten am selben Tag auf dem Weg nach Wien gestoppt und am Hauptbahnhof Wien ebenfalls festgenommen werden. Sie hatten 20.600 Euro Bargeld, Tatwerkzeuge und weitere Beweismittel bei sich.