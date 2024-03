Ex-Stadträtin übernimmt die Patientenanwaltschaft

Nach gut zehn Jahren verabschiedet sich Kärntens Patientenanwältin Angelika Schiwek mit Aprill in den Ruhestand. Schon seit längerer Zeit galt die Klagenfurter Ex-Stadträtin Corinna Smrecnik als Favoritin für den Posten. Das wurde am Dienstag schließlich auch in der 22. Sitzung der Kärntner Landesregierung beschlossen. „Corinna Smrecnik wird in Kürze die Patientenanwaltschaft übernehmen“, bestätigt Landeshauptmann Peter Kaiser.