Schwere Verletzung trübt Grünaus Auftaktstimmung

Scheibenhofer absolvierte in der aktuellen Regionalliga-Saison 17 Spiele und erzielte zwei Treffer. Das Grünauer Urgestein (seit der Jugend im Klub) wird der Mannschaft definitiv fehlen. Das tut derzeit auch Marco Rottensteiner, der in dieser Woche bekanntlich zum zweiten Mal bei Zweitligist Bregenz weilt und sich für ein Engagement empfehlen will.