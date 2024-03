Westliga-Spieler auf der Suche nach nächstem Kick

Der Zivildienst war im Winter ein Mitgrund, dass der Wechsel von St. Johanns Christoph Gruber in die zweite Liga zu Bregenz scheiterte. Der Sprung in den Profifußball soll im Sommer aber endlich klappen. Vergangene Woche spielte der Innenverteidiger erneut in Österreichs zweithöchster Spielklasse vor. „Es war auf jeden Fall eine coole Erfahrung, auf dem Niveau zu trainieren“, nahm Gruber aus St. Pölten einiges mit. „Dort herrschen ein noch höheres Tempo und mehr Qualität, aber es hat mir wirklich getaugt.“