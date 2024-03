Am Weg ins Spital das Licht der Welt erblickt

„Nachdem klar war, dass es schnell gehen wird, haben wir uns auf die Geburt vorbereitet und uns mit dem Notarztteam in Unterweitersdorf getroffen, damit die Notärztin einsteigen kann“, erzählen Eugen Greindl und Benedikt Eibensteiner. Gemeinsam geht die Fahrt Richtung Krankenhaus weiter, auch der Vater ist dabei. Auf Höhe Dornach ist es dann so weit, Jakob möchte nicht mehr länger warten. Sie fahren also von der Autobahn ab und stoppen die Fahrzeuge.