Wobei er keinen Stress hat – Stolz erhielt einen Vertrag bis 2027. An Martinez wird es freilich kein Vorbeikommen geben. Der 25-Jährige wurde letzten Sommer um rund 3,5 Millionen Euro aus Leipzig geholt, zählt zu den besten Torhütern in der Serie A, der Marktwert ist bereits auf sechs Millionen angestiegen. „Er hat sich auch für größere Klubs interessant gemacht“, zwinkert Stolz, dem die aktuell fehlende Spielpraxis kein Kopfzerbrechen bereitet: „Wenn du auf dem Level trainierst, in den Spielformen dabei bist, fehlt nicht mehr viel zum höchsten Niveau.“

„Extrem bitter!

Der Kreuzbandriss von Thomas Turner, der ihn im Herbst aus St. Pöltens Startelf verdrängt hatte, blieb dem 1,93m-Hünen nicht verborgen: „Extrem bitter, gehört jedoch leider zum Sport dazu.“ Per WhatsApp schickte Stolz aufmunternde Worte: „Wir waren Konkurrenten, hatten aber ein gutes Verhältnis.“ Letzteres ist unter Torhütern nicht selbstverständlich. Egal, ob in Österreich oder in Italien...