Wir verlosen kreativen Knetspaß von „Play-Doh“

„Play-Doh Wilder Friseur“ entführt Kinder in die Welt der Haarstyling-Kreativität. Mit diesem Set können Kinder ab 3 Jahren die lustigsten und wildesten Frisuren kneten und gestalten. Ein einfacher Dreh am Griff lässt das Play-Doh Haar in bunten Farben wachsen, das dann mit den mitgelieferten Werkzeugen wie Schere, Crimper und verschiedenen Formen für Dutt- und Irokesenfrisuren gestaltet werden kann.