Planquadrat: Zehn Alko- und Drogenlenker erwischt

Reisebus mit Mängeln

Zu Ende war auch die Fahrt für einen Reisebus mit 15 Fahrgästen aus Montenegro, der sich am Grenzübergang Nickelsdorf den Kontrollen stellte. Nicht nur hatten die Lenker die Ruhezeiten nicht eingehalten, auch der Bus selbst befand sich in einem technisch so schlechten Zustand, dass die Kennzeichen abgenommen werden mussten.