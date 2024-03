Klimaaktivisten stören Siegerehrung in Saalbach

„Protest heute in Saalbach-Hinterglemm, weil die Regierung angesichts der eskalierenden Klimakatastrophe immer noch nicht handelt“, schrieb die Letzte Generation Österreich am Sonntagnachmittag auf X. „Nicht nur Skigebiete sind bedroht, sondern unser aller Überleben. Klimaschutz in die Verfassung“, heißt es in dem Posting weiter.