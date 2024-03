Der beliebteste Spotify-Künstler, den keiner kennt

Johan Röhr wurde einem Wikipedia-Eintrag zufolge am 20. September 1976 in Täby, nur wenige Kilometer nördlich der schwedischen Hauptstadt Stockholm, geboren. Der Sohn eines Jazz-Posaunisten besuchte demnach als Kind die Musikschule und sang als Knabensolist an der Oper, ehe er sich vermehrt dem Keyboard und damit der Popmusik zuwandte. In den Jahren darauf verdingte er sich vornehmlich als Dirigent, Songschreiber und Produzent unter anderem für diverse Fernsehprogramme.