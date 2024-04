Sex-Delikte, Hundekämpfe und häusliche Gewalt

Dreimal gewann er die Champions League, wurde sechsmal spanischer Meister, zweimal Champion in Frankreich. Ehe Rechtsverteidiger Dani Alves im Jänner 2023 in ein Gefängnis in der Nähe von Barcelona musste, nachdem ihm vorgeworfen wurde, am 31. Dezember 2022 eine junge Frau auf der Toilette eines Nachtclubs vergewaltigt zu haben. Alves wurde zu einer viereinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt, legte Berufung ein und beantragte seine Freilassung gegen Kaution. Diese wurde auf eine Million Euro festgelegt. Da die Konten des 40-Jährigen in seiner Heimat wegen nicht geleisteter Unterhaltszahlungen gesperrt sind, ein langwieriges Unterfangen.