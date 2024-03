Promis bereuen & löschen „blöde“ Posts über Kate

Prinzessin Kate, die am Freitag ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht hat, ließ am britischen Muttertag ein Familienfoto von sich mit ihren Kindern online gehen, das sie an einigen Stellen nachbearbeitet hatte. Mehrere Nachrichtenagenturen zogen das Foto, nachdem diese entdeckt worden war, zurück und Promis wie Lively machten Späße darüber.