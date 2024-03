„Mussten mit Paddel und Boot von Haus zu Haus“

Hochwasserschutz wird gebaut

Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurde vor Ort ein mobiler Hochwasserschutz in Form von 15 Meter langen, orangefarbenen Schläuchen, die mit 40.000 Liter Wasser gefüllt sind, aufgebaut. Damit ist in Zukunft in Poppichl Schluss, es wurde seitens der Gemeinde und des Landes reagiert. Noch in diesem Herbst wird mit dem Bau des fixen Hochwasserschutzes begonnen. „Rund um die betroffenen Häuser wird auf den Zaun-Sockeln die Schutzwand befestigt. Diese soll das Wasser im Ernstfall aufhalten. Der Kostenpunkt liegt bei 1,3 Millionen Euro“, so der Maria Saaler Bürgermeister.