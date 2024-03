„Andere legen Feuer und helfen dann beim Löschen“

Immer einer der Ersten am Tatort

Von 15. bis 21. April 2023 hatte es ein „Wasserteufel“ auf Wohnhausanlagen der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) in Eisenstadt abgesehen. In dieser Woche waren 16 Keller absichtlich geflutet worden – der Täter öffnete Wasserhähne, sägte Armaturen ab, entfernte Drehsperr-Ventile. Der Angeklagte war als damaliger OSG-Installateur ständig vor Ort, hatte, obwohl ihm laut eigenen Angaben einige Schlüssel am Bund gefehlt hätten, Zugang zu allen Gebäuden. Er war stets einer der Ersten am Tatort.