Riesengroßer Jubel bei ÖSV-Lady Magdalena Egger!

In der gestrigen Abfahrt beim Europacup-Finale im norwegischen Kvitfjell war noch viel gegen Magdalena Egger gelaufen. Die Lecherin hatte nur vier Hundertstel Sekunden auf den Sieg gefehlt, womit sie den Sprung aufs Podest in der Disziplinenwertung – was für die nächste Saison einen Fixplatz im Abfahrts-Weltcup bedeutet – knapp verpasste.