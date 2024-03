Max Verstappen platzte gleich mehrfach der Kragen

Für Verstappen steht am Sonntag (5 Uhr /live im sportkrone.at-Ticker) der saisonübergreifend zehnte Sieg in Folge auf dem Programm. Fährt der Niederländer auch in Australien auf den ersten Platz, hätte er seinen eigenen Formel-1-Rekord aus der Vorsaison egalisiert.