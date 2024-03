LIVE: Wer dominiert das 2. Training in Melbourne?

Vorfreude bei Verstappen

Sportlich geht trotz aller Nebengeräusche Max Verstappen als großer Favorit ins Rennen. Der 26-jährige Niederländer hat beide bisherigen Saisonrennen ungefährdet gewonnen und stand im vergangenen Jahr in „Down Under“ ganz oben auf dem Podest: „Wir freuen uns auf das Rennen in Melbourne. Es ist eine sehr schnelle Strecke, die eine gute Mischung aus Geschwindigkeit auf der Geraden und gutem Grip in den Kurven erfordert – es geht also darum, den Mittelweg zu finden.“