Barbi Markovic gewinnt Leipziger Buchpreis

„Fixe Größe in der Gegenwartsliteratur“

Glückwünsche aus Österreich kamen unter anderem von der Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. „Seit ihrer Erzählung ‘Ausgehen‘, die Thomas Bernhards ‘Gehen‘ in die Belgrader Clubszene verlängert hat, ist Barbi Marković eine fixe Größe in der österreichischen Gegenwartsliteratur. Dass sie jetzt – ein Jahr nach dem erfolgreichen Gastlandauftritt Österreichs bei der Leipziger Buchmesse – mit ‘Minihorror‘ ebendort ausgezeichnet wird, ist ein großer Anlass zur Freude“, sagte sie in einer Aussendung.