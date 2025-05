Mit der Zeitmaschine vom Heute ins Gestern

„Schön ist das zufällige Zusammentreffen einer Nähmaschine mit einem Regenschirm auf einem Operationstisch“, schrieb der Pariser Literaturrevoluzzer Lautréamont in seinen „Gesängen des Maldoror“ – und wies damit den Künstlern nach 1900 einen Weg. Nun gestaltete Kurator Franz Thalmair (49) für das mumok die Ausstellung „Die Welt von morgen wird eine weitere Gegenwart sein“. Und wie in dem gekünstelt, ja absurd klingenden Titel findet der Betrachter in fünf Installationen (3. und 4. Stock) Spuren zurück zu Lautréamont, aber auch in die Vernetzung mit Kunst der 1920er und 30er Jahre und der Gegenwart.