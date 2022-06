Bachmann-Preis 2022 geht an Ana Marwan

Die in Niederösterreich lebende Slowenin Ana Marwan hat mit ihrem Text „Wechselkröte“ am Sonntag in Klagenfurt den 46. Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen. Die mit 25.000 Euro dotierte Literaturauszeichnung wurde heuer erstmals nach einem Punktesystem vergeben. 14 Autoren ritterten um die von einer siebenköpfigen Jury vergebenen Preise.