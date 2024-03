Der Verletzungsteufel hat zugeschlagen!

Ein Glück, dass sich vorm heißen Auswärtsduell mit Ried Christian Lichtenberger zurückmeldet. Der 28-Jährige, der sich nach fünf Herbst-Treffern und drei Assists vor der Winterpause am Sprunggelenk verletzt hatte, ist am Weg zurück, hatte beim 1:1 gegen Lafnitz bereits einen Kurzeinsatz. „Gegen Klagenfurt werden wir schauen, wie lange er schon durchhält“, so Messner.