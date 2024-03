„Es hätte auch schlimmer kommen können“

Das vor allem, weil er das Problem bereits kennt, nur noch an der Lösung tüftelt: „Wir kämpfen mit extrem vielen Ausfällen zur Zeit, müssen jetzt auch noch auf Melezovic verzichten. Dass die Automatismen da nicht so rennen wie im Herbst ist ganz klar!“ Ein Mangel an Motivation ob der winterlichen Hiobsbotschaft, dass ein eventueller Aufstieg finanziell ohnehin nicht möglich wäre, ist für ihn dagegen auszuschließen.